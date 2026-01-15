В Тульской области объявляли ракетную опасность

Жителей призывали укрыться в подземном пространстве

ОРЕЛ, 16 января. /ТАСС/. Ракетную опасность объявляли на территории Тульской области. Об этом сообщал губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Ракетная опасность на территории Тульской области. Укройтесь в подземном пространстве, на нижних этажах здания, в помещении без окон с несущими стенами или защитном сооружении", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Позже губернатор проинформировал об отмене режима на территории региона.

