Защита генерала Ивана Попова просит кассацию отменить приговор

Бывший командующий 58-й армией "не теряет надежды на справедливость", заявил адвокат осужденного Сергей Буйновский

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Представитель защиты бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, отбывающего в подмосковной колонии пятилетний срок за мошенничество и служебный подлог, обжаловал приговор в кассационной инстанции. Как уточнил ТАСС адвокат осужденного Сергей Буйновский, защита просит кассацию отменить приговор или пересмотреть уголовное дело.

"В нашей кассационной жалобе мы просим отменить приговор Тамбовского гарнизонного военного суда от 24 апреля 2025 года и апелляционное определение 2-го Западного окружного военного суда от 25 июля 2025 года в отношении Попова Ивана Ивановича. Также мы просим кассационную инстанцию направить уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в ином составе суда либо уголовное преследование в отношении моего подзащитного прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления", - сказал защитник.

Отвечая на вопрос агентства о том, чем сейчас занимается в колонии его подзащитный, адвокат ответил, что Попов "не теряет надежды на справедливость".

Иван Попов был этапирован в конце сентября прошлого года из следственного изолятора Тамбова для дальнейшего отбытия наказания в колонию общего режима, которая находится в подмосковной Коломне. По словам адвоката Буйновского, Попов вышел на работу и занимается изготовлением сетей для защиты от украинских дронов на СВО.

Второй Западный окружной военный суд в конце июля признал законным приговор Тамбовского гарнизонного военного суда, который приговорил к 5 годам колонии Попова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Попов был также лишен воинского звания. Срок наказания у осужденного заканчивается в конце мая 2029 года.