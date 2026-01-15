ТАСС: военный суд рассматривает дело обвиняемой в терроризме москвички

Александре Житенко в том числе вменяют вовлечение учащегося одного из столичных кадетских корпусов в деятельность террористической организации "Легион "Свобода России", сообщил один из участников судебного процесса

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела москвички Александры Житенко (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемой в том числе в вовлечении учащегося одного из столичных кадетских корпусов в деятельность террористической организации "Легион "Свобода России" (запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.

"Военный суд в Москве приступил к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении Житенко Александры Сергеевны, обвиняемой в совершении трех тяжких преступлений террористической направленности", - сказал собеседник агентства.

В конце июля 2024 года в отношении жительницы столицы Житенко было возбуждено уголовное дело по факту ее участия в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Позже в отношении нее и иных лиц было возбуждено новое уголовное дело по фактам попыток вовлечения несовершеннолетних воспитанников кадетского корпуса в деятельность террористической организации (ст. 150 УК РФ), финансирования терроризма (ст. 205.1 УК РФ), а также организации прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

По словам собеседника ТАСС, один из кадетов признан по делу потерпевшим. По версии следствия, фигурантка дела поощряла его денежными вознаграждениями за выполнение некоторых заданий. Следствие установило, что Житенко неоднократно встречалась с потерпевшим после занятий в одном из кафе возле станции метро "Кузьминки". При этом москвичка собирала помощь в виде медикаментов для боевиков террористической организации, куда ранее вступила.

Житенко находится в столичном СИЗО. Военный суд на полгода продлил подсудимой срок ареста - почти до середины лета.

По версии следствия, 53-летняя москвичка вступила в террористическую организацию в 2023 году. Под видом сбора гуманитарной помощи для российских военнослужащих или по религиозным мотивам она искала различные способы попасть на территорию одной из воинских частей в подмосковном Красногорске. Для этого женщина попросила учащегося одного из московских кадетских корпусов, где она работала посудомойщицей, связаться с командованием подмосковной части под видом оказания волонтерской деятельности. Помимо этого, Житенко планировала использовать кадета в роли продюсера из ВГИКа, якобы принимающего участие в съемках кинопроекта про СВО, сама она хотела проникнуть в часть под видом его тети, надев парик.