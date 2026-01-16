Жители некоторых домов столицы Камчатки заблокированы в подъездах после циклона

Одни откапывают выходы из подъезда самостоятельно, другие - выходят на улицу через окна нижних этажей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 января. /ТАСС/. Жители отдельных домов в Петропавловске-Камчатском остаются заблокированными в квартирах из-за сошедших с крыш снежных масс и переметов после мощного охотоморского циклона, передает корреспондент ТАСС.

Так, люди не могут выйти из подъездов некоторых многоквартирных домов, находящихся в микрорайонах "Горизонт", "Северо-Восток", "9-й километр", "6-й километр", "СРВ" и т. д.

Одни жители откапывают выходы из подъезда самостоятельно, другие - выходят на улицу через окна нижних этажей. "Дежурная группа в нашем детском саду работает, родители отписались, что несколько детей будет. А наш подъезд завалило, даже дверь не открывалась. Первым через окно нашей квартиры на 2-м этаже вышел муж, стоял внизу и страховал меня", - рассказала ТАСС воспитатель одного из дошкольных учреждений столицы Камчатки Ольга Крываева.

Влияние мощного охотоморского циклона на погоду на юге Камчатки ослабевает, особенно сложной остается обстановка со снежными завалами в межквартальных проездах. В столице края введен режим ЧС муниципального масштаба, отменено автобусное сообщение, задержано большинство авиарейсов. Дорожники устраняют последствия удара стихии, водителям рекомендовано не выезжать на дороги.