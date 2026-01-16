Во Владивостоке в ресторане бизнес-центра "Игнат" произошел пожар

Одного человека пожарные вывели с помощью спасустройства с девятого этажа

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Пожар произошел в кухне ресторана, расположенного в бизнес-центре "Игнат" на проспекте Красного Знамени во Владивостоке. Открытое горение потушили на 30 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморском краю.

"На момент прибытия пожарных горела кухня ресторана, наблюдалось сильное задымление. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади около 30 кв. м, проводится проливка места пожара", - говорится в сообщении.

Во время пожара из бизнес-центра самостоятельно вышли 57 человек, еще одного огнеборцы вывели с помощью спасустройства с девятого этажа.

Всего в тушении задействованы пять единиц техники и 19 человек личного состава.