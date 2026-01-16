ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Исполнитель покушения на Прилепина хранил при себе номер куратора из СБУ

Виновность осужденного Александра Пермякова также подтверждается изъятыми банковскими картами и sim-картами
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Силовики обнаружили у исполнителя покушения на писателя Захара Прилепина Александра Пермякова листок бумаги, на котором был записан телефонный номер его куратора из СБУ. Об этом сказано в тексте решения Верховного суда по жалобе на приговор исполнителю подрыва Прилепина, с которым ознакомился ТАСС.

"Виновность осужденного Пермякова подтверждается протоколами выемки и осмотра предметов, подтверждающих изъятие у Пермякова банковских карт, sim-карт операторов связи, двух листов бумаги с записями номеров телефонов, один из которых по сообщению Пермякова, принадлежит его куратору Журавкину", - сказано в документе. Из других материалов дела следует, что Журавкин является оперативным сотрудником отдела контрразведки первого главного управления СБУ.

Ранее сообщалось, что убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушение на писателя Прилепина организовал один и тот же человек, который работает в СБУ Украины.

Пермяков был приговорен к пожизненному лишению свободы за подрыв машины Прилепина. После этого он подал несколько жалоб на свой приговор и дошел до Верховного суда, который оставил решение первой инстанции в силе.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тыс. рублей, привлекли гражданина Украины Александра Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, был обеспечен средствами связи, оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом на имя гражданина Казахстана.

После осуществления в разных регионах России слежки за Прилепиным обвиняемый при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. В результате теракта Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермяков был задержан в день теракта и признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. 

