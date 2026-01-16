Yonhap: из-за пожара на окраине Сеула эвакуировали 47 человек

Предполагается, что возгорание началось в заброшенном доме

СЕУЛ, 16 января. /ТАСС/. Пожар возник в бедном районе на окраине Сеула, который считается одними из "последних трущоб" южнокорейской столицы. По информации агентства Yonhap, 47 человек были эвакуированы.

Речь идет о деревне Курён, расположенной на склоне одноименной горы к югу от столичного района Каннам, который, напротив, известен как место жительства состоятельных граждан. "[Деревня] появилась в 1980-х годах, когда необеспеченные жители окрестностей были вынуждены выехать из своих домов на фоне того, как в городе реализовывались крупные строительные проекты", - указывает Yonhap.

Пожар начался 16 января около 05:00 по местному времени (23:00 мск 15 января) в одном из районов деревни. Предполагается, что возгорание началось в покинутом доме. К борьбе с огнем привлекли около 300 пожарных и 85 единиц техники экстренных служб, информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Власти обсуждают возможность привлечения пожарного вертолета.

Агентство Yonhap поясняет, что деревня состоит из самодельных ветхих построек, в которых часто встречаются проблемы с проводкой и пожарной безопасностью. "Район считается последними известными трущобами Каннама и ожидает реновации", - отмечает агентство. Река Ханган делит Сеул на две крупные части: Каннам (к югу от реки) и Канбук (к северу от нее).