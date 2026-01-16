ТАСС: имущество фигурантов дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьеве арестовали

Правоохранители сообщили, что это сделано для возможности возмещения ущерба

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Имущество и счета нескольких фигурантов уголовного дела о хищениях денежных средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево арестованы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Для возможности дальнейшего возмещения ущерба или при решении суда о штрафе, у ряда фигурантов арестованы счета и имущество", - сообщили правоохранители.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС сообщил, что преступное сообщество, похищавшее деньги у участников СВО в аэропорту Шереметьево, было организовано в 2022 году и включало в себя не менее 40 человек, 38 арестованы, еще 2 объявлены в розыск.

Объектом преступного посягательства участники сообщества, созданного жителем Москвы Владимиром Бардиным, в основном избирали военнослужащих - участников СВО, которые следовали через аэропорт Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений.

Глава СК ранее пояснил, что входившие в преступную группу таксисты существенно завышали стоимость оказанных услуг по частному извозу, женщины вводили потерпевших в заблуждение относительно своего критического материального положения, понуждая тех переводить им значительные суммы денег. Кроме того, в состав преступного сообщества входили иные лица, совершавшие грабежи и вымогательства у потерпевших, которые отказывались платить добровольно, а также сотрудники органов правопорядка. Следователи продолжают устанавливать сумму ущерба.