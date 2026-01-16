Над Воронежской областью уничтожили 11 беспилотников

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежской областью. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над пятью районами и двумя городами Воронежской области обнаружены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов ", - написал он.

По предварительной информации, разрушений нет. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - добавил губернатор.