В Находке состояние пострадавшего в ДТП с автобусом тяжелое

Водитель легкового автомобиля находится в коме

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. После ДТП с пассажирским автобусом в Находке водителя легкового автомобиля госпитализировали, его состояние оценивают как тяжелое, он в коме. Об этом ТАСС сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

"Состояние тяжелое, находится в коме", - сказали в ведомстве.

ДТП с участием городского автобуса произошло в районе Рыбного порта. Водитель Toyota Vitz не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи и спасатели.

Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП.