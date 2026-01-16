В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 января. /ТАСС/. Атаку беспилотных летательных аппаратов отразили в шести районах Ростовской области. Нет данных о пострадавших и разрушенных объектах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Накануне вечером с 20:30 мск, минувшей ночью и сегодня утром в Ростовской области отражена воздушная атака в шести районах - Миллеровском, Морозовском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском, Каменском", - написал он в Telegram-канале. Нет информации о пострадавших и повреждениях, эти данные уточняются, отметил глава региона.