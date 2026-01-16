ТАСС: военный суд допросил четверых главных исполнителей теракта в "Крокусе"

По словам собеседника агентства, суд ранее приступил к оглашению письменных показаний одного из трех предполагаемых поставщиков оружия для четверых стрелков

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в столичном суде закончил допрос четверых главных фигурантов уголовного дела о террористическом акте в "Крокус сити холле". Как уточнил ТАСС один из участников процесса, в минувший четверг суд приступил к допросу одного из поставщиков оружия непосредственным исполнителям теракта.

Всего по делу проходят 19 обвиняемых. "В военном суде либо уже допросили, либо огласили письменные показания со стадии предварительного следствия главных фигурантов дела, отказавшихся от допроса, а также для устранения противоречий, четверых стрелков из "Крокуса": Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Муродали Рачабализода (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга - прим. ТАСС). Таким образом, по окончании процесса в совещательной комнате суд должен будет разобраться: где правда, а где ложь в словах подсудимых", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в минувший четверг суд приступил к оглашению письменных показаний одного из трех предполагаемых поставщиков оружия для четверых стрелков в "Крокусе", так как подсудимый отказался отвечать на вопросы гособвинителя, суда или адвокатов потерпевшей по делу стороны.

Оглашать показания пятого фигуранта продолжат уже на следующей неделе.

Кого допросили

Ранее 35-летний Мирзоев заявил в суде, что в момент совершения теракта он понимал, что станет целью для российских правоохранительных органов. Мирзоев подтвердил информацию о том, что перед терактом 27-летний Шамсидин Фаридуни заставлял всех боевиков пить воду из бутылок, в которые незаметно добавлял наркотики.

Объявленный в розыск и находящийся за пределами РФ куратор террористов под псевдонимом Сайфулло приказал Мирзоеву во всем слушаться Фаридуни. Как было установлено в ходе следствия, Сайфулло занимался вербовкой боевиков и инструктировал их, а также определял террористам объекты нападения и подготовил направления для их отхода после расстрела посетителей "Крокус сити холла".

Правоохранители считают Фаридуни самым жестоким и хитрым из всех исполнителей теракта, он пристально наблюдал за умирающими людьми, которых расстреливал, собирал остальных боевиков в РФ, проводил разведку в "Крокусе", приобрел автомобиль для передвижения соучастников, а также встречал оружие. Все озвученные показания четверых стрелков или их допрос в суде подтверждают, что за теракт организаторы обещали заплатить им 1 млн рублей, а после нападения боевики направились в сторону Украины, где им должны были заплатить эти деньги.