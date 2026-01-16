ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео

Происшествия

Четверо мошенников похитили 14 квартир умерших новосибирцев

Общая сумма ущерба составила 39 млн рублей
Редакция сайта ТАСС
04:07

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Организованная преступная группа из четырех человек завладела 14 квартирами умерших жителей Новосибирска и области на общую сумму более 39 млн рублей. Мошенники оформляли недвижимость на подставных лиц и продали 12 квартир, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

"В 2019 году 63-летний житель Новосибирска организовал преступную группу, в которую входили трое его ранее знакомых граждан: мужчина и двое женщин, и легализовал жилое имущество - квартиры, ранее полученные преступным путем. Мужчина подыскивал информацию о жилплощади, которая своевременно не была приватизирована, а собственники к настоящему моменту скончались, не оставив при этом наследников или завещания", - говорится в сообщении.

По версии следствия, лидер группы подделывал документы для регистрации права собственности, а сообщники находили людей, на которых оформляли недвижимость. Мошенники завладели 14 квартирами в Новосибирске и Новосибирском районе, 12 из которых перепродали, отметили в пресс-службе. Преступную группу задержали в 2024 году.

Им предъявлено обвинение по 29 эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174 и 174.1 УК РФ). Уголовное дело направили в Центральный районный суд Новосибирска. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. 

