На Урале у ОПГ изъяли свыше 10 тыс. единиц майнингового оборудования

Ущерб от действий злоумышленников превысил 16 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили свыше 10 тыс. единиц майнингового оборудования в Свердловской области. Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в причинении имущественного ущерба на 16 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Читайте также В пределах нормы и с отчетом для налоговой. Кабмин установил требования к майнингу

"В Свердловской области мои коллеги пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в причинении имущественного ущерба российской энергетической компании. <…> В результате оперативно-разыскных мероприятий по нескольким адресам обнаружено в общей сложности свыше 10 тыс. единиц майнингового оборудования. Трое подозреваемых в организации противоправной деятельности задержаны", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, оперативники установили, что злоумышленники незаконно подключили к объектам электроснабжения в городах Нижний Тагил и Кушва Свердловской области устройства для питания оборудования, предназначенного для добычи криптовалюты. Ущерб превысил 16 млн рублей.

Сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"). Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.