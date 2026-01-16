Yonhap: в Сеуле автобус врезался в здание

По данным агентства, пострадали четыре человека

СЕУЛ, 16 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус выехал на тротуар и врезался в здание рядом со станцией метро в Сеуле, пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Инцидент произошел на оживленном перекрестке рядом со входом в станцию "Содэмун" в центре южнокорейской столицы. Травмы одного из пострадавших оцениваются как критические.

На место прибыла полиция. По предварительной информации, водитель автобуса не был в состоянии алкогольного опьянения.