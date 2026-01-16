На Урале осудили получившую 2,3 млн рублей пособий на несуществующих детей

Женщину приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области приговорил женщину, оформившую документы на несуществующих детей и получившую 2,3 млн соцпособий на них, к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу о хищении более 2,3 млн рублей детских пособий. <...> В качестве наказания [женщине] назначено 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также с осужденной взыскан полный материальный ущерб", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с 2019 по 2025 год женщина незаконно получала выплаты на двоих несуществующих детей из бюджетов Российской Федерации, Свердловской области и Нижнего Тагила. Осужденная оформила поддельные свидетельства о рождении в челябинском ЗАГС, указав себя в документах матерью и зарегистрировав выдуманных несовершеннолетних по своему месту жительства.