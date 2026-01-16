Бравшего взятки начальника таможенного поста Чернышевское разоблачил подчиненный

Калининградское управление СК завершило расследование дела о взятках в отношении 30 сотрудников таможни

КАЛИНИНГРАД, 16 января. /ТАСС/. Начальника таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышеское" в Калининградской области правоохранительным органам выдал один из его подчиненных. Бывшего руководителя обвиняют в получении взяток, сообщил ТАСС руководитель регионального управления Следственного комитета России Дмитрий Канонеров.

Калининградское управление СК РФ завершило расследование уголовного дела о взятках в отношении 30 сотрудников таможенного поста МАПП "Чернышевское". С марта 2022 года по октябрь 2023-го начальник этого поста ежедневно получал взятки от своих подчиненных. За сутки подчиненные должны были предоставить ему фиксированную сумму - 20 тыс. рублей. Общая сумма за весь период составила 11,5 млн рублей.

Против начальника таможенного поста было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Сменному заместителю начальника, ведущему инспектору одной из смен и еще четверым сотрудникам таможни инкриминируется посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

"Начальник этого таможенного поста получал взятки за общее покровительство и попустительство по службе. Размер взятки варьировался и зависел от количества человек, вышедших в смену. Начальник поста в каждой смене определил ответственного за сбор денег. В конце месяца назначенный передавал обязанности следующему сборщику. За месяц выходило 600-620 тыс. рублей. В сентябре уголовное дело в отношении начальника поста и шести основных посредников направили в суд. Из этих семи пятеро вину признали, некоторые заключили соглашение о досудебном сотрудничестве. Первичную информацию о систематических поборах правоохранительным органам передал один из сотрудников таможни", - сообщил собеседник агентства.

При этом бывший начальник поста до сих пор отрицает факты получения денег. Уголовное дело рассматривается в суде.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск 19 января.