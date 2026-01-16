В Приангарье в мороз загорелся маршрутный автобус

Водитель и пассажир не пострадали

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Иркутской области/ ТАСС

ИРКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Маршрутный автобус загорелся около деревни Куда Иркутской области, пострадавших нет. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

"Сегодня утром вблизи деревни Куда Иркутского района произошло воспламенение маршрутного автобуса, в результате которого транспортное средство полностью выгорело. На момент происшествия в салоне находились водитель и один пассажир, которые успели самостоятельно покинуть автомобиль. По предварительным данным, жизни и здоровью людей ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

Со слов водителя, причиной пожара мог стать "хлопок в подкапотном пространстве". "Полицейские проводят проверочные мероприятия, направленные на установление причин произошедшего", - пояснили в Госавтоинспекции. Прокуратура региона контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по сообщению о происшествии.

По данным Иркутского УГМС, 16-18 января по области ожидаются сильные морозы до минус 47 градусов, местами возможно понижение температуры до минус 55 градусов, прогнозируются туманы и снежные накаты на дорогах. На трассах работают пункты обогрева.