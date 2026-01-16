CNN: в Миннеаполисе полиция применила слезоточивый газ для разгона протестов

Также правоохранительные органы использовали светошумовые гранаты, передает канал

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Полиция вновь применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих в Миннеаполисе. Об этом сообщил телеканал CNN.

Спецсредства были использованы для разгона толпы у здания федерального суда. Уточняется, что правоохранительные органы пошли на это после того, как участники акции начали пинать выезжавшие из здания суда автомобили и стучать по ним. О пострадавших не сообщается. 15 января полиция также применяла спецсредства для разгона протестующих.

В Миннеаполисе 7 января во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) потребовали от женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих открыл огонь по водителю. Женщина умерла от полученных ранений. Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты пообещал обеспечить проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего. После этого в городе начались акции протеста.

В свою очередь министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит свою деятельность в городе. Министр убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. Аналогичную точку зрения выразил президент США Дональд Трамп. Также в Миннеаполис были дополнительно направлены около тысячи сотрудников ICE.