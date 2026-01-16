В Омске в морозы без тепла остались 36 многоквартирных домов

Место прорыва найдено, идут восстановительные работы.

ОМСК, 16 января. /ТАСС/. Аварийное отключение подачи тепла произошло в Кировском округе Омска, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Без теплоснабжения в 20-градусные морозы остались 36 многоквартирных домов, 5 социальных объектов и 7 объектов административного назначения.

"От ЕДДС г. Омска поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения в Кировском округе г. Омска. Под отключение попали 48 объектов (36 многоквартирных жилых домов, 5 социально значимых объектов и 7 объектов административного назначения)", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что место прорыва уже найдено, аварийные службы ведут восстановительные работы.