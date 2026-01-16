В Киеве четвертый день подряд блэкаут

Введены экстренные отключения электроэнергии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Блэкаут в Киеве продолжается четвертые сутки подряд. О новых экстренных отключениях света в столице Украины сообщил киевский филиал энергетического холдинга "ДТЭК".

"По приказу "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии", - говорится на сайте холдинга. Предыдущие три дня в Киеве также вводились экстренные отключения света, о чем сообщал, в частности, тот же филиал.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере.

Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои. По информации украинских СМИ, ряд магазинов города закрылись, а возле супермаркетов, которые еще продолжают работать, уже образовались очереди.