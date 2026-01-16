Статья

Пострадавшие в Рязанской области и 106 БПЛА. Последствия атаки на регионы России

По данным губернатора Павла Малькова, повреждены также фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 106 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Два человека пострадали при атаке БПЛА на Рязанскую область.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

В течение прошедшей ночи над регионами России дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, над Белгородской областью сбили 44 БПЛА, над Рязанской областью - 22, над Воронежской и Ростовской областями - по 11, над Курской областью - 7, над Волгоградской и Тульской областями - по 4, над Республикой Крым, Липецкой и Орловской областями - по 1.

Последствия