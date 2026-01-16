Пострадавшие в Рязанской области и 106 БПЛА. Последствия атаки на регионы России
Редакция сайта ТАСС
06:12
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 106 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Два человека пострадали при атаке БПЛА на Рязанскую область.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- В течение прошедшей ночи над регионами России дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, над Белгородской областью сбили 44 БПЛА, над Рязанской областью - 22, над Воронежской и Ростовской областями - по 11, над Курской областью - 7, над Волгоградской и Тульской областями - по 4, над Республикой Крым, Липецкой и Орловской областями - по 1.
Последствия
- Два человека получили ранения из-за атаки украинских беспилотников на Рязанскую область, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.
- Им оказали амбулаторную помощь.
- Получили повреждения фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен.
- По словам Малкова, обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий.