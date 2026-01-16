В Москве из-за конфликта со стрельбой пострадал подросток

Инцидент произошел на улице Большие Каменщики

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. В результате конфликта со стрельбой в центре Москвы пострадал 17-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Отмечается, что, по предварительным данным, на улице Большие Каменщики между гражданами произошел конфликт, в ходе которого применили, предположительно, травматическое оружие. "В результате есть пострадавшие", - говорится в сообщении. Среди них 17-летний подросток.

По факту случившегося проводится проверка. Установление всех обстоятельств случившегося на контроле в прокуратуре.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что в результате инцидента пострадали три человека. Шесть предполагаемых участников конфликта задержаны.