ТАСС: экспертиза обнаруженного на Кипре тела формально не завершена

Останки находятся в состоянии сильного разложения, и для окончательной идентификации требуется провести анализ ДНК, сообщили в правоохранительных органах

Владислав Баумгертнер © REUTERS/ Maxim Shemetov

НИКОСИЯ, 16 января. /ТАСС/. Медицинская экспертиза человеческих останков, обнаруженных в районе поиска на Кипре бывшего главы ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, формально не завершена, потребуется проведение дополнительных экспертиз. Об этом заявил корреспонденту ТАСС источник в кипрских правоохранительных органах.

"Насколько нам известно, в четверг на территории британских военных баз было проведено патологоанатомическое исследование, которое указало на то, что, по имеющимся внешним признакам останки, вероятнее всего, принадлежат тому пропавшему человеку, поиском которого занимались власти. Но утверждать это доподлинно пока нельзя, поскольку тело находится в состоянии сильного разложения, и для его окончательной идентификации требуется провести анализ ДНК. И только после сопоставления полученных данных с данными пропавшего лица будут сделаны окончательные выводы", - сообщил источник.

Отвечая на вопрос о том, как скоро можно ожидать получения результатов экспертизы, источник сказал, что этот вопрос находится исключительно в компетенции администрации британской заморской территории.

"Но идентификация - это только часть дела, так как следствию еще предстоит выяснить причины смерти мужчины, носили ли они естественный характер или нет. А, с учетом состояния тела, сделать такие выводы можно будет только после проведения дополнительных экспертиз - токсикологической и гистопатологической", - продолжил собеседник ТАСС. Он добавил, что для проведения этих процедур в ходе состоявшегося 15 января патологоанатомического исследования были взяты образцы тканей покойного.

Согласно сообщениям кипрской полиции, Владислав Баумгертнер пропал 7 января после того, как отправился в этот день на такси из дома в Лимасоле, где он проживал последние несколько лет, в район деревни Писсури, расположенной на приморской возвышенности между Лимасолом и Пафосом. Последний сигнал с его мобильного телефона, по утверждению правоохранителей, поступил из прибрежной зоны в районе скалистого мыса Аспро, который находится между деревнями Писсури и Авдиму и который стал основной зоной начатой 11 января масштабной операции по поиску предпринимателя. В ней участвовали полицейские Кипра и британских военных баз, подразделения гражданской обороны и группа добровольцев и были использованы вертолет и беспилотники.

Ранее источник в правоохранительных органах Республики Кипр сообщил ТАСС, что в среду к востоку от мыса Аспро в районе пляжа Авдиму на территории, находящейся под британской юрисдикцией, местный житель обнаружил останки мужчины. Как информировала кипрская полиция, из-за воздействия окружающей среды "тело оказалось в состоянии сильного разложения, что делает немедленную идентификацию невозможной".