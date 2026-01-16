На Украине вступил в силу режим чрезвычайной ситуации в энергетике

В частности, это нужно для максимальной координации действий всех служб, указал министр энергетики Денис Шмыгаль

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине уже действует. Об этом сообщил министр энергетики страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"В украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной координации действий всех служб в столице, регионе и общинах", - указал он.

Шмыгаль добавил, что в период действия режима люди могут передвигаться в комендантский час, если направляются в пункты обогрева. Кроме того, упрощается порядок подключения к сетям резервного энергетического оборудования, само резервное оборудование перераспределяется между регионами в зависимости от потребностей критической инфраструктуры. Государственным компаниям предписывается закупать не менее 50% потребляемой электроэнергии за рубежом.

Владимир Зеленский 14 января объявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации в украинской энергетике, однако не уточнил, когда он начнет действовать.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере. Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои. По информации украинских СМИ, часть магазинов города закрылись, а возле супермаркетов, которые еще продолжают работать, уже образовались очереди.