ФСБ: cпецслужбы Киева через чаты знакомств втянули четверых подростков в диверсии

Задержания прошли в Москве и Чувашии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украинские спецслужбы вовлекли четверых подростков в Москве и Чувашии в террористическую деятельность через сайты и чаты знакомств с девушками в интернете. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД в Московском регионе и Чувашской Республике пресечена деятельность четырех подростков в возрасте 15-17 лет, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и помещений в зданиях торговых центров", - отметили в ЦОС.

Кадры поджога служебного автомобиля подростком © Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

По информации ФСБ, задержанные в группах знакомств в социальных сетях и иностранных мессенджерах общались с девушками, которые просили выслать координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания. После этого с подростками связывались лжесотрудники правоохранительных органов и сообщали, что переданные координаты использованы Вооруженными силами Украины для планирования атак ударными беспилотными летательными аппаратами. А для освобождения от уголовной ответственности за пособничество противнику склоняли к совершению противоправных действий под предлогом якобы проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов.

Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (теракт) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ.

Поджоги, совершенные подростками

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, 16-летний москвич 13 ноября 2025 года после знакомства в соцсети с девушкой направил ей свою геолокацию для выбора места встречи. После этого с ним связался неизвестный и представился правоохранителем, заявив, что тот нарушил закон и передал данные посторонним. Находясь на постоянной связи со злоумышленником и выполняя его указания, запуганный подросток показал звонившему жилище по видеосвязи, полагая, что это проведение "дистанционного" обыска, сфотографировал банковскую карту отца, попытался перевести с нее деньги. Также по указанию неизвестных он принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров Москвы и поджег зажигалкой. В результате возгорания никто не пострадал. Ему предъявлено обвинение в покушении на умышленное повреждение имущества, он помещен под домашний арест.

15-летний житель Чувашии в июле 2025 года через мессенджер вступил в контакт с неизвестным и, получив от него инструкции, изготовил бутылки с зажигательной смесью. 25 июля 2025 года он поджег два автомобиля сотрудников правоохранительных органов в Чебоксарах, сняв это на видео, которое отправил организатору. Он обвиняется в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного вреда. Уголовное дело уже направлено в суд.

Предостережение ФСБ и СК

В Следственном комитете России призвали граждан быть бдительными, напомнив, что сотрудники правоохранительных органов не проводят следственные действия дистанционно, не требуют данные банковских карт, а также совершения действий, представляющих угрозу для граждан.

В ФСБ подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов, спецслужб, прокуратуры, Росфинмониторинга, Центрального Банка, сервиса "Госуслуги" никогда не будут звонить через WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных и иных мероприятиях.

"Настоятельно просим быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомым лицам персональную информацию. При поступлении несовершеннолетним гражданам звонков с неизвестных номеров и аккаунтов необходимо незамедлительно прекратить общение и сообщить о случившемся родителям, а также в полицию по телефонам "112", "02" (с мобильного - "102")", - подчеркнули в ФСБ.

