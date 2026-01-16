Опубликовано видео поджога автомобиля подростком по заданию спецслужб Киева

ТАСС, 16 января. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале видео поджога служебного автомобиля правоохранительных органов, который совершил подросток по заданиям украинских спецслужб.

Четверых подростков задержали в Москве и Чувашии, после звонков кураторов они повредили имущество, подожгли автомобили правоохранительных органов и помещения в зданиях торговых центров.

В Центре общественных связей ФСБ России ранее сообщили, что украинские кураторы вовлекли четверых подростков в террористическую деятельность через сайты и чаты знакомств с девушками в интернете. По информации ФСБ, задержанные общались с девушками, которые просили выслать координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания. После этого с подростками связывались лжесотрудники правоохранительных органов и сообщали, что переданные данные использованы Вооруженными силами Украины для планирования атак ударными беспилотниками. А для освобождения от уголовной ответственности за пособничество противнику склоняли к совершению противоправных действий под предлогом якобы проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов.