В Москве и Чувашии задержали подростков за порчу имущества по указанию кураторов
07:01
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Подростки задержаны в Москве и Чувашии, после звонков кураторов они повредили имущество, подожгли автомобили правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственным комитетом России совместно с ФСБ и МВД России в Москве и Чувашской Республике пресечена деятельность подростков, совершивших поджоги служебных автомобилей сотрудников правоохранительных органов, а также повредивших иные объекты", - сказала она.