В Москве и Чувашии задержали подростков за порчу имущества по указанию кураторов

Молодые люди также поджигали автомобили правоохранительных органов

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Подростки задержаны в Москве и Чувашии, после звонков кураторов они повредили имущество, подожгли автомобили правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственным комитетом России совместно с ФСБ и МВД России в Москве и Чувашской Республике пресечена деятельность подростков, совершивших поджоги служебных автомобилей сотрудников правоохранительных органов, а также повредивших иные объекты", - сказала она.