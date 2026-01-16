В Новосибирской области арестовали обвиняемых в поджоге станции сотовой связи

Среди них один подросток

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Суд арестовал троих обвиняемых в поджоге оборудования базовой станции сотовой связи в Новосибирской области. Среди них один подросток, сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда.

"Всем троим обвиняемым в совершении диверсии судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 13 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 января обвиняемые - две девушки и один подросток - подожгли оборудование базовой станции сотовой связи. Их обвиняют по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (совершение поджога, направленного на повреждение средств связи, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору).