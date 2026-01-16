Жителя Челябинской области осудили за организацию канала нелегальной миграции

Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 16 января. /ТАСС/. Сосновский районный суд Челябинской области признал задержанного ФСБ весной 2024 года местного жителя виновным в том, что он в составе группы лиц организовал канал незаконной миграции в Россию более 1 тыс. человек. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Вступило в законную силу решение Сосновского районного суда Челябинской области, согласно которому гражданин 1986 года рождения признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). В материалах дела указывается, что каналом воспользовались свыше 1 тыс. человек. Судебной инстанцией ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.