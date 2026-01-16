В Москве задержали вскрывших сейф в квартире

Злоумышленники обманом выманили девушку из жилья и похитили более 13 млн рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих молодых людей, которые обманом выманили девушку из квартиры в Москве, а потом вскрыли там сейф с 13 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"Оперативники управления внутренних дел по району Северное Медведково города Москвы задержали двоих молодых людей, причастных к хищению крупной суммы денег. Злоумышленники обманом выманили 16-летнюю девушку из дома, после чего сообщник вскрыл сейф в квартире и похитил более 13 млн рублей", - сказал он.

Васенин добавил, что ранее девушка передала им 500 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Мошенничество". "Один фигурант арестован, второй находится под подпиской о невыезде", - добавил начальник пресс-службы.