На Запорожье назвали причину отключения электричества

Это произошло из-за атаки БПЛА ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Причиной масштабного отключения электричества в Запорожской области ночью на 16 января стала атака БПЛА ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Без света остаются свыше 76 тыс. потребителей, сообщили в Минэнерго региона.

"По состоянию на 08:00 мск 16 января в Запорожской области зафиксирован 76 141 отключенный потребитель. <…> Отключение электроснабжения произошло в результате атаки БПЛА на энергетическую инфраструктуру", - говорится в Telegram-канале регионального ведомства.

Обстановка остается напряженной из-за высокой дроновой активности, которая мешает восстановлению энергоснабжения. Однако аварийные службы в усиленном режиме продолжают работы для максимально оперативного восстановления электроснабжения, подчеркнули в Минэнерго региона.

Полностью или частично без света остаются Васильевский муниципальный округ, Каменско-Днепровский муниципальный округ и Бердянск.

В ночь с 15 на 16 января без электроснабжения в Запорожской области остались более 144,5 тыс. потребителей. Отключения затронули Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмакский муниципальные округа, город Энергодар. Энергетики сразу приступили к восстановительным работам.