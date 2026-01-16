На Камчатке спасли подростка после прыжка в сугроб с ТЦ

Школьник застрял в сугробе и не смог самостоятельно выбраться

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 января. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке пришли на помощь подростку, который застрял в снегу после прыжка с торгового центра в сугроб. Об этом сообщили в канале МЧС России в мессенджере Max.

"Школьник прыгнул с крыши торгового центра в снег и самостоятельно не смог выбраться. Когда он понял, что силы заканчиваются, вызвал спасателей. Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России вытащили подростка из сугроба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинская помощь подростку не понадобилась.

Ранее в ГУ МЧС по Камчатскому краю ТАСС сообщили, что прыжки в многометровые сугробы могут закончиться трагедией из-за штырей, заборов и автомобилей, скрытых под толщей снега. В социальных сетях появились ролики, на которых жители региона прыгают в снег с высоты.

Влияние двух охотоморских циклонов на погоду на юге Камчатки ослабевает, но при этом особенно сложной остается обстановка со снежными завалами в межквартальных проездах. В столице края введен режим ЧС муниципального масштаба, отменено автобусное сообщение, задержано большинство авиарейсов. Дорожные службы устраняют последствия удара стихии, водителям рекомендовано не выезжать на дороги.