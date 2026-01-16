В Югре завели дело о вымогательстве жилья с застройщика

Участник долевого строительства требовал передать ему право на квартиру стоимостью более 13 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 января. /ТАСС/. Силовики возбудили уголовное дело о вымогательстве жилья на сумму свыше 13 млн рублей с застройщика в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа за нераспространение компромата. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

"В Сургуте по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, участник долевого строительства многоквартирного дома требовал у застройщика передачи права на квартиру на общую сумму более 13 млн рублей. При этом в случае неисполнения указанных требований он угрожал распространением компрометирующих компанию материалов.