В Югре завели дело о вымогательстве жилья с застройщика
07:26
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 января. /ТАСС/. Силовики возбудили уголовное дело о вымогательстве жилья на сумму свыше 13 млн рублей с застройщика в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа за нераспространение компромата. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.
"В Сургуте по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, участник долевого строительства многоквартирного дома требовал у застройщика передачи права на квартиру на общую сумму более 13 млн рублей. При этом в случае неисполнения указанных требований он угрожал распространением компрометирующих компанию материалов.