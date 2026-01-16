В Севастополе мужчина пытался устроить теракт на железной дороге

По данным следствия, молодой человек попал под влияние телефонных мошенников

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Мужчина, пытавшийся совершить теракты в Севастополе на железнодорожной станции и электроподстанции под влиянием телефонных мошенников, задержан, сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что 19-летний мужчина по заданию украинских кураторов прибыл в город Севастополь и осуществлял разведку объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории города. <…> В рамках выполнения задания мужчина попытался вскрыть релейный шкаф и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в городе Инкермане, [который входит в состав Севастополя], после чего попытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе Севастополя", - говорится в сообщении.

Молодой человек, по данным следствия, попал под влияние телефонных мошенников, которые склонили его к попыткам теракта из-за мнимой угрозы уголовного преследования.

По данным УФСБ, он сам приобрел канистры и горюче-смазочные материалы для осуществления поджогов, а также пневматический пистолет для сопротивления в случае задержания. Гражданин РФ уже задержан сотрудниками ФСБ и МВД.

"В отношении мужчины возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям террористической направленности, санкции которых предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ленинским районным судом города Севастополя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения", - добавили в пресс-службе.