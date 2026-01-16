В Чувашии подростка обвинили в поджоге автомобиля правоохранителя

Дело направили в Центральный окружной военный суд

ЧЕБОКСАРЫ, 16 января. /ТАСС/. Обвинение в совершении теракта предъявлено 15-летнему подростку из Чувашии. Несовершеннолетнему инкриминируют, в частности, поджог автомобиля сотрудника правоохранительных органов, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура республики.

"15-летний местный житель обвиняется по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). <…> Обвиняемый поджег два автомобиля <…> на парковках на территории Калининского района Чебоксар, один из которых принадлежал сотруднику правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2025 года несовершеннолетний через мобильный телефон вступил в контакт с неизвестным, который обманом и угрозами склонил его к совершению теракта. "Подросток получил инструкции, приобрел необходимые компоненты и изготовил бутылки с зажигательной смесью. Свои действия он транслировал в онлайн-режиме своему куратору", - считают правоохранители.

В прокуратуре добавили, что дело направлено в Центральный окружной военный суд.