В Приморье экс-сотрудницу полиции арестовали за незаконную регистрацию мигрантов

Женщина использовала подложные документы, в которых были недостоверные сведения

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Суд в Приморском крае заключил под стражу бывшую сотрудницу УМВД России по городу Владивостоку, обвиняемую в незаконной постановке на миграционный учет пяти иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"С учетом позиции прокуратуры фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток", - говорится в сообщении.

С января 2024 по июль 2025 года обвиняемая занимала должность старшего инспектора отдела по вопросам миграции УМВД России по Владивостоку. Действуя в составе организованной группы, она незаконно поставила на миграционный учет пять иностранных граждан. Для этого использовались подложные документы, в которых были недостоверные сведения о местах фактического пребывания мигрантов во Владивостоке.

Действия обвиняемой квалифицированы следственными органами по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная лицом с использованием своего служебного положения и поддельных документов, организованной группой) и п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное организованной группой из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства).

Прокуратура Приморья взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Преступление выявлено УФСБ России по Приморскому краю.