В Запорожской области мужчину задержали при попытке продать 14 гранат

Экспертиза показала, что изъятые боеприпасы пригодны для производства взрыва

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя Запорожской области при попытке продажи 14 гранат, пригодных для производства взрыва, за 40 тыс. рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

"В рамках проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов осуществили контрольную закупку, в ходе которой у жителя села Спасское Мелитопольского района были обнаружены и изъяты 14 гранат, которые подозреваемый пытался реализовать подставному покупателю за денежное вознаграждение в размере 40 000 рублей", - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что изъятые боеприпасы пригодны для производства взрыва. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает лишение свободы до 11 лет.

Нелегальный сбыт боеприпасов пресекли сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России "Мелитопольское" во взаимодействии с управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Запорожской области и сотрудниками ФСБ России.