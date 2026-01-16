Во Внуково таможенники пресекли контрабанду $105 тыс. из Грузии

Пассажирка пояснила, что с таможенными правилами России не знакома, поэтому декларацию в стране ввоза не подавала

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба ФТС России/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Таможенники аэропорта Внуково пресекли контрабанду $105 тыс., обнаруженных у пассажирки, прибывшей из Грузии. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Внуковские таможенники пресекли контрабанду $105 тыс. Денежные средства пыталась незаконно ввезти из Грузии 43-летняя россиянка", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что она была остановлена таможенниками на зеленом коридоре и в ходе устного опроса призналась инспекторам, что имеет при себе $105 тыс, которые она задекларировала в Тбилиси. При этом женщина пояснила, что с таможенными правилами России не знакома, поэтому декларацию в стране ввоза не подавала.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере. Санкции данной статьи предусматривают штраф от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещаемых наличных денежных средств либо ограничение свободы до четырех лет.

"При ввозе на таможенную территорию наличных денежных средств, превышающих эквивалент в $10 тыс. США, их необходимо письменно задекларировать. Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы", - напомнили в ФТС.

Кроме того, при единовременном перемещении денежных средств на сумму свыше $100 тыс. к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств.