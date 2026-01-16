Танцевавшего в столичном метро в ластах мужчину арестовали на четверо суток

Свой поступок мужчина объяснил желанием снять позитивный видеоролик, чтобы повеселить друзей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ластах танцевал под громкую музыку на платформах станций и в вагоне движущегося поезда столичного метро для того, чтобы снять позитивный видеоролик и повеселить друзей. Решением суда ему назначено наказание в виде 4 суток административного ареста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Там рассказали, что в ходе просмотра камер видеонаблюдения на Серпуховско-Тимирязевской линии выявлен мужчина, который в экипировке для плавания под громкую музыку танцевал на платформах станций и в вагоне движущегося поезда.

"Полицейские проанализировали полученную информацию и в результате проведенных мероприятий установили личность правонарушителя. Им оказался 33-летний приезжий. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали его по месту временного проживания в квартире на Новгородской улице", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что свой поступок мужчина объяснил желанием подготовить позитивный видеоролик, чтобы повеселить своих друзей. За нарушение правил пользования метрополитеном и требований в области транспортной безопасности в отношении задержанного составлены административные материалы по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ и ч. 3 ст. 10.9 КоАП города Москвы. "Решением суда ему назначено наказание в виде четырех суток административного ареста", - подытожили в главке.