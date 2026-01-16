Самолет Хабаровск - Нелькан вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет

ХАБАРОВСК, 16 января. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата самолета Хабаровск - Нелькан в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Хабаровской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой в числе прочего будет дана оценка подготовке судна к вылету. Также контролируется соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 16 января экипаж самолет Хабаровск - Нелькан через некоторое время после взлета обнаружил техническую неисправность и запросил посадку в аэропорту Хабаровск. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. На борту самолета находились 10 пассажиров и 7 членов экипажа. Вылет по маршруту запланирован на 19 января.