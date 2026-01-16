Для директора парка "Куршская коса" запросили домашний арест

Анатолий Калина обвиняется по делу о вырубке лесных насаждений

Директор нацпарка "Куршская коса" Анатолий Калина © Гавриил Григоров/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 16 января. /ТАСС/. Следствие подало ходатайство в Ленинградский районный суд Калининграда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста по уголовному делу о вырубке лесных насаждений в отношении директора нацпарка "Куршская коса" Анатолия Калины. Об этом говорится в сообщении областного суда.

В сообщении говорится, что в Ленинградский районный суд было подано ходатайство следователя СУ СК РФ по Калининградской области об избрании меры пресечения Калине "в виде домашнего ареста". Он обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено частью 3 статьи 260 УК РФ о незаконной рубке лесных насаждений "с использованием своего служебного положения" группой лиц по предварительному сговору "в особо крупном размере".

По версии следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории нацпарка организовали противозаконную вырубку деревьев в объеме, превышающем 150 куб. м на площади около 1 га с целью создания на участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, которые предназначены для коммерческого проживания туристов.

Подозреваемого задержали, допрошен, по месту жительства провели обыск. Помимо этого, в рамках расследования в отношении некоторых фигурантов, которые, по информации следствия, участвовали в незаконной вырубке лесных насаждений, а также сокрытии следов преступления, проводят следственные действия.