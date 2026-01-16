В Ленобласти мужчину приговорили к 23 годам за нападение на полицейских

Одного он избил кулаками, а второго ранил ножом в голову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Ленинградский областной суд приговорил к 23 годам лишения свободы мужчину, который весной 2024 года напал на двух полицейских в деревне Оржицы Ломоносовского района, одного избив кулаками, а второго ранив ножом в голову. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленинградской области.

"В судебном заседании подсудимый Иван Федоров полностью признал свою вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшего, здоровью которого был причинен тяжкий вред, постановлено взыскать с Федорова 16 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

О задержании и аресте фигуранта ТАСС сообщал в марте 2024 года. Как установило следствие, вечером 17 марта полицейский патруль прибыл по адресу в Оржицах для проверки сообщения о поджоге чужого имущества, застав в квартире Федорова, который в это время употреблял наркотик. Мужчина попытался скрыться от полицейских, выпрыгнув из окна, но скоро был настигнут. На улице он нанес одному из полицейских удар ножом в левый висок, чем совершил посягательство на его жизнь (ст. 317 УК РФ), другому сотруднику - не менее пяти ударов кулаками по голове, телу и рукам, что было квалифицировано как насилие в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). После этого Федоров скрылся. Обоих пострадавших госпитализировали, а нападавшего задержали спустя несколько часов при силовой поддержке спецполка полиции.