В Астрахани работника судостроительной организации подозревают во взяточничестве

Сотрудник получил от предпринимателя взятки на общую сумму 1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Следователи возбудили в Астрахани уголовное дело в отношении начальника отдела судостроительной организации, которого подозревают в получении взяток. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК РФ региону.

По версии следствия, начальник отдела обеспечения производства судостроительной организации с декабря 2025-го по январь 2026 года получил от предпринимателя взятки на общую сумму 1 млн рублей. За это вознаграждение он выдал разрешения для выполнения работ на двух судах, находящихся на площадках верфи. Преступная деятельность была пресечена при взаимодействии региональных управлений СК и ФСБ России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела судостроительной организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.