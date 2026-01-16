В Индонезии при извержении вулкана Семеру пепел поднялся на 4,5 км

Жителям региона порекомендовали соблюдать осторожность

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Извержение вулкана Семеру произошло в Восточной Яве в центральной части Индонезии. Об этом говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики.

В ведомстве отметили, что пепел достиг высоты 800 м над кратером вулкана, или 4 476 м над уровнем моря. Как указывается, пепел с большой интенсивностью распространяется в северо-восточном направлении. В центре рекомендовали жителям региона соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - около 130.