В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Силы ПВО находятся в состоянии готовности

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА объявлен на территории Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении.

Позже на территории Россошанского района объявили режим угрозы непосредственного удара БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. "Россошанский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (12:07 мск) - добавлена информация об угрозе в Россошанском районе.