В Сыктывкаре задержали подозреваемую в финансировании терроризма

Женщина отправила 24 денежных перевода международной террористической организации

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 16 января. /ТАСС/. Жительница Сыктывкара задержана по подозрению в финансировании терроризма. С 2021 по 2025 год она отправила 24 денежных перевода в адрес международной террористической организации, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Республике Коми.

"УФСБ России по Республике Коми во взаимодействии с МВД по Республике Коми и СОБР "Заря" Росгвардии задержана жительница Сыктывкара, подозреваемая в финансировании терроризма. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с 2021 по 2025 год злоумышленница инициативно осуществила со своего банковского счета 24 денежных перевода в адрес межрегиональной террористической организации для обеспечения ее деятельности, заведомо зная о том, что данная структура несет общественную опасность и внесена в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими", - говорится в сообщении.

Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности следственным подразделением УФСБ России по Республике Коми в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Максимальная санкция за совершение преступлений по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.