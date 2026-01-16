В Москве во время драки со стрельбой пострадали пять человек

Среди пострадавших есть несовершеннолетний

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пять человек, в том числе 17-летний подросток, госпитализированы после драки со стрельбой в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Прибывшими полицейскими все участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел МВД России по Таганскому району. С места происшествия были изъяты предметы, имеющие доказательственное значение. В последующем все участники конфликта были госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что вечером 15 января в полицию поступило сообщение о конфликте с дракой и стрельбой на улице Большие Каменщики. По имеющейся информации, четверо молодых людей следовали на общественном транспорте к станции метро "Таганская". "В салоне автобуса у них возник конфликт с 17-летним подростком. Когда автобус прибыл на остановку, подросток достал находящийся при нем светошумовой пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону своих оппонентов, после чего между молодыми людьми завязалась драка", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.