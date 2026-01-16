На Ставрополье осудили двух участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Их уголовные дела стали последними, рассмотренными в судах края

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Георгиевский городской суд Ставрополья приговорил двух участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к 8,5 и 10 годам колонии. Их уголовные дела стали последними подобными, рассмотренными в судах края, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, назначил подсудимым наказание в виде 8 лет 6 месяцев и 10 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ставрополья, больше в судах региона не осталось уголовных дел в отношении участников беспорядков в аэропорту Уйташ.

Фигуранты двух последних рассмотренных в регионе таких дел признаны виновными по ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры). Ранее приговором Армавирского городского суда Краснодарского края они также были признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Участники беспорядков 29 октября 2023 года уничтожили и повредили имущество международного аэропорта Уйташ в Махачкале на сумму более 24 млн рублей. В результате беспорядков работа аэропорта была полностью заблокирована, произошла задержка и отмена регулярных рейсов, их пришлось перенаправлять в другие аэропорты. Уголовные дела в отношении нескольких десятков фигурантов рассматривались в судах Ставрополья.