В ФРГ начался суд над афганцем, совершившим наезд в Мюнхене

Как ожидается, слушания продлятся до лета, сообщило агентство DPA

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Судебный процесс по делу о наезде на толпу демонстрантов в Мюнхене, совершенном афганцем в феврале 2025 года, начался в Высшем региональном суде баварской столицы. Об этом сообщило агентство DPA.

Судебное заседание началось примерно на 45 минут позже из-за длинных очередей на входе. Как ожидается, слушания продлятся до лета, а приговор может быть вынесен 25 июня.

Утром 13 февраля 2025 года на углу Дахауерштрассе и Зайдльштрассе - в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности - водитель направил машину на участников мероприятия профсоюза Ver.di в центре Мюнхена. В результате произошедшего пострадали 44 человека, двое - двухлетняя девочка и ее мать - умерли от полученных травм. Расследованием случившегося занималась Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ. Она расследует особо важные дела, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.

Генеральная прокуратура Германии предъявила мигранту из Афганистана обвинения в убийстве двух человек и покушении на убийство. Следствие считает, что действия злоумышленника были исламистски мотивированным преступлением. В ходе судебного заседания подсудимый, как отмечает DPA, спрятал лицо и поднял указательный палец правой руки - распространенный жест среди мусульман, символизирующий веру в единого Бога.

Афганец был задержан 13 февраля прошлого года и находится под стражей.